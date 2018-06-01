Обещание дня. Лукашенко снова заговорил о помощи многодетным семьям

Глава государства пообещал большие и беспрецедентные льготы.

При посещении погранзаставы Александр Лукашенко также пообщался с пограничниками и их семьями. И рассказал о том, что в Беларуси не планируется сокращать отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет, «хотя даже во многих развитых странах мира на такой продолжительный срок он не предоставляется».

— Пока мы это тянем. Но остальные льготы, я полагаю, надо предоставлять большие, когда рождается третий ребенок. Очень большие. Квартира... Четвертый — еще больше льготы. Пятый — беспрецедентная льгота. Я потихоньку это уже начинаю делать, —заявил глава государства.