У Госинспекции новый начальник. Охраной животного и растительного мира займется экс-глава пограничного спецназа

Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира возглавит Юрий Тертель.

Его назначение Александр Лукашенко согласовал во время посещения пограничной заставы «Дивин» в Кобринском районе. Там присутствовал и Тертель, сообщает пресс-служба президента.

Известно, что до недавнего времени Юрий Тертель был начальником так называемого пограничного спецназа (Отдельной службы активных мероприятий, в/ч 1250). Александр Лукашенко заявил, что новый начальни должен навести в инспекции «железный порядок».

Лукашенко появился на границе в полевой камуфляжной форме и с сыном. Фотофакт

Напомним, в начале мая стало известно, что руководитель государства освободил от занимаемых должностей начальника инспекции Сергея Новикова и его заместителя Александра Дуньковича. Они не принимали меры по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях. КГБ позже подробно рассказал об уголовных делах, по которым проходят 14 должностных лиц и 22 браконьера. Было заявлено, что в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира функционировала система получении вознаграждения от браконьеров. Временно обязанности начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте исполнял Александр Назаренко, бывший контрразведчик, генерал-майор запаса.

«Посерьезнее разобраться» с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира Александр Лукашенко призвал 24 апреля, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

— Обнаглели до такой степени, что браконьеры — рыболовы и охотники — там уже появились, как это было прежде. И один случай произошел, оперативники мне доложили как шутку. Просто стыдобища! Загружают фуру рыбы уже, наверное, полудохлой и в Минске по адресам развозят. Адреса мне на стол положили. И откуда информация? Обычный водитель, который это вез, мат-перемат, говорит, да сколько можно, у меня уже машина, говорит, растопырилась, разваливается от этого груза. (…) Я уже забыл, когда спал. Почти процитировал полностью. Вы что, с ума там посходили? Или мне принимать жестокие меры, как в первые годы своей жизни президентской?» — заявил Лукашенко.