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Фоторепортаж. Активисты начинают круглосуточную акцию в Куропатах в знак протеста против открытия ресторана
Какой выход они предложили инвесторам и арендаторам, чтобы сохранить недвижимость?
В Куропатах прошла акция против открытия рядом с урочищем ресторана «Поедем, поедим». Ресторан расположен в 50 метрах от мемориала.
Как заявил один из организаторов сопротивления Павел Северинец, единственный выход у инвесторов и арендаторов — передать здание для музея жертв сталинских репрессий.
— Это единственный для них выход, чтобы сохранить недвижимость, — убежден Павел Северинец. — Строительство в охранной зоне было запрещено еще решением прокуратуры.
Северинец раздал участникам пластиковые тарелочки с нарисованными на них мишенями.
Он напомнил, что 2 июня начнется круглосуточная акция в Куропатах активистов «Молодого фронта»
Фото: Сергей Гапон
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