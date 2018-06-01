Фоторепортаж. Активисты начинают круглосуточную акцию в Куропатах в знак протеста против открытия ресторана

Какой выход они предложили инвесторам и арендаторам, чтобы сохранить недвижимость?

В Куропатах прошла акция против открытия рядом с урочищем ресторана «Поедем, поедим». Ресторан расположен в 50 метрах от мемориала.

Как заявил один из организаторов сопротивления Павел Северинец, единственный выход у инвесторов и арендаторов — передать здание для музея жертв сталинских репрессий.

— Это единственный для них выход, чтобы сохранить недвижимость, — убежден Павел Северинец. — Строительство в охранной зоне было запрещено еще решением прокуратуры.

Северинец раздал участникам пластиковые тарелочки с нарисованными на них мишенями.

Он напомнил, что 2 июня начнется круглосуточная акция в Куропатах активистов «Молодого фронта»

Фото: Сергей Гапон