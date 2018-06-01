Фотожабы: «Сфоткал горячую воду, пока она есть»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Цифра дня. Сколько белорусов живут на сумму до 300 рублей в месяц

О чем новый руководитель БРСМ пишет в соцсетях

Сезонное

У каждой страны свои спецоперации и инсценировки

Воскресению российского журналиста Аркадия Бабченко посвящается

Организатор «убийства» Бабченко рассказал в суде о работе фонда Путина

«Аркаша нам друг, но истина дороже»

В СССР были типовые дома, а в современной России, похоже, взялись за производство типовых губернаторов. По крайней мере, Путин назначил уже четвертого главу региона с «клонированной» внешностью

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«Если бы Геббельс работал на российском ТВ»