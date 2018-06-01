Лукашенко предложил перераспределить личный состав из армии в погранслужбу

Об этом он заявил 1 июня во время посещения погранзаставы «Дивин» в Кобринском районе.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и погранслужбой.

— Может быть, нам не надо стремиться уж слишком сокращаться в погранвойсках. Все-таки они тут постоянно в боевой готовности. И обучение дай бог. И для будущего они все-таки людям дают больше навыков, хотя бы для обычных мотострелков. Может быть, нам где-то в армии подсократиться на 2−3 тыс., оставив им (пограничникам) эту численность. Пусть они будут на каждой заставе по 5−10 человек, — предложил Лукашенко.