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01.06.2018
Видеофакт. В Латвии спасатели поймали на лету падающую с 4-го этажа женщину

Видео уникальной операции спасения опубликовано в соцсетях.

Женщина собиралась прыгнуть с 4-го этажа. Чтобы ее не спугнуть, одни спасатели с помощью альпинистского снаряжения попали на крышу, а другие — пошли к соседям женщины этажом ниже.

«Когда я открыл окно и поднял глаза — она ​​уже собиралась прыгнуть, поменяла позу и отсчитала секунды от 10 до 1», — рассказал изданию Skaties спасатель Томас Яунземс.

Действия спасателей впечатляют.

Руководство Национальной пожарно-спасательной службы и МВД Латвии пообещало наградить спасателей.

 
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