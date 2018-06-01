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Видеофакт. В Латвии спасатели поймали на лету падающую с 4-го этажа женщину
Видео уникальной операции спасения опубликовано в соцсетях.
Женщина собиралась прыгнуть с 4-го этажа. Чтобы ее не спугнуть, одни спасатели с помощью альпинистского снаряжения попали на крышу, а другие — пошли к соседям женщины этажом ниже.
«Когда я открыл окно и поднял глаза — она уже собиралась прыгнуть, поменяла позу и отсчитала секунды от 10 до 1», — рассказал изданию Skaties спасатель Томас Яунземс.
Действия спасателей впечатляют.
Руководство Национальной пожарно-спасательной службы и МВД Латвии пообещало наградить спасателей.
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