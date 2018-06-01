Сравниваем цены. Сколько стоило одеться к лету пять лет назад и сегодня

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Актывісты пачынаюць кругласуткавую акцыю ў Курапатах у знак пратэсту супраць адкрыцця рэстарана
«Опять госпрограмму запороли». Крикатура дня
Ремонт двух улиц в центре Минска обошелся дороже миллиона долларов
«На костках зрабілі кабак». У Курапатах прайшла акцыя пратэсту супраць адкрыцьця рэстарацыі
На барановичском стадионе пасутся верблюды. Фотофакт
Инвестиции из России в Беларусь за прошлый год увеличились на 200 миллионов долларов
Адвокат: задержанный за организацию покушения на Бабченко возглавляет оружейный завод «Шмайсер»
Замглавы Минпрома признал: предприятия не готовы внедрять элементы «Индустрии 4.0» «ни физически, ни морально
Дания запретила носить мусульманские предметы одежды в общественных местах
В торговом доме «На Немиге» продают майки с надписью «Бессмертный полк». Фотофакт
Малый и средний бизнес возмущен инициативой «Евроопта»
Синоптики предупредили о заморозках. Но тепло скоро вернется
Что вы знаете о смертной казни в СССР? Тест «Салідарнасці»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Дело Бабченко: зачем «играть в ящик»
«Сколько я «поднял» за ночь работы в Uber»: рассказ водителя
В Минске задержали 16-летнюю проститутку. Она рассказала, сколько брала за час
Невзоров: «Путин несколько поторопился. России на коленях хотя бы оказаться»
Малый и средний бизнес возмущен инициативой «Евроопта»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«У шахидов есть пояс смертника, а у белорусского арт-террориста есть вот этот берет»
«Один большой колхоз: какую цифру захотят в тарифы поставить, такая и будет»
Пушкін: «Надакучыла на Дзень Волі трапляць у турму»
Бензиновые страсти: кажется, нам что-то недоговаривают
Спайдермен и мальчик на балконе: подробности чудесного спасения в Париже
Почему к выводам Bellingcat властям нужно относиться крайне серьезно
Как Сталин расправился с инвалидами войны
Верный и непотопляемый: 5 фактов о Викторе Шеймане
Массовая драка в Лунинецком районе. «Я таких зверей в жизни не видел»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лукашенко угостил замглавы Китая уткой не по-пекински
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Рыцарские бои, букеты из одуванчиков и танцы на полянцы: «Гальшанскі замак-2018»
Обложка дня. Планета или пластик?
Финал Лиги чемпионов в 8 фото
Потрясающий закат в Крево
Лесбиянка вышла к зданию МВД с плакатом
Сара едет! На Гавайи
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
01.06.2018
Людмила Стецко, intex-press
Сравниваем цены. Сколько стоило одеться к лету пять лет назад и сегодня

Во сколько обойдется семье c ребенком минимально обновить гардероб к лету в Барановичах и как изменились ценники на одежду и обувь за последние пять лет, подсчитала Intex-press.

Фото: strategidanbisnis.com

Одевать по традиции будем семью из трех человек, в которой папа зарабатывает среднюю зарплату по городу (в марте она составила 793,3 рубля), а мама получает пособие по уходу за ребенком до трех лет – 312,03 рубля. За покупками отправляемся на рынок.

Мужские рубашки подорожали вдвое

Первое ощущение от цен на рынке – дорого. Особенно на фоне интернет-магазинов, которые за последнюю пятилетку раскрутились и часто балуют покупателей хорошими скидками.

Взять те же джинсы. В интернете на скидках можно купить модные брендовые модели за 30–40 рублей. На рынке ценники на джинсы неизвестного производства и качества, но модного фасона застыли в районе 65 рублей. Если сравнивать с ценами пятилетней давности, джинсы подорожали в полтора раза.

«Новые» модели купальников, которые на неискушенный взгляд ничем не отличаются от «старых», предлагают по 40 рублей за комплект. Можно найти и более дешевые варианты – за 30 рублей. Правда, висят эти купальники, судя по внешнему виду, не один сезон.

Поразили цены на мужские рубашки и детские майки, которые за пять лет выросли в два-три раза.

А вот цены на женские и мужские майки почти не изменились. Неожиданно низкими оказались и ценники на женскую искусственную обувь. На рынке с легкостью можно купить босоножки на низком ходу за 20 рублей. Не последний «писк», но на каждый день вполне сойдет.

Сравниваем цены. Что можно было купить на 5 рублей (50 тысяч старыми) до деноминации и сегодня

Купить можно больше

За пять лет произошло несколько изменений. Во-первых, курс доллара вырос почти в 2,5 раза, а цены в долларах, наоборот, упали. Во-вторых, детские пособия привязали к средней зарплате по стране (вместо бюджета прожиточного минимума), в результате пособия даже в перерасчете на доллары выросли почти вдвое. А это значит, что детских вещей в пособие «помещается» больше. Даже несмотря на инфляцию. Ну, и в-третьих, средняя зарплата за пять лет в долларах потеряла: если в 2013 году она была почти 540 долларов в эквиваленте, то сегодня около 400.

Одно осталось неизменным. И сегодня, и пять лет назад одной средней зарплаты с лихвой хватает на то, чтобы минимально одеть семью к лету. Вопрос только, кто такую зарплату сегодня реально получает.

Инфографика: Петр КАРАСЮК

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.3 (оценок:3)
Главное
Дело Бабченко: зачем «играть в ящик»
Новый глава БРСМ рискует потерять организацию
Лідар «Моладзі БНФ»: Хачу, каб маіх унукаў выхоўвалі бацька і маці, а не партнёры №1 і № 2
«Сколько я «поднял» за ночь работы в Uber»: рассказ водителя
Святлана Алексіевіч: тата быў пастаўлены перад выбарам – або развод, або партбілет на стол – але не кінуў маму
Экономист о ценах: «Это разовый приятный сюрприз»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY