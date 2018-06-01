«Россия отшила нашу молочку. Теперь за счет своих компенсируем?»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Актывісты пачынаюць кругласуткавую акцыю ў Курапатах у знак пратэсту супраць адкрыцця рэстарана
«Опять госпрограмму запороли». Крикатура дня
Ремонт двух улиц в центре Минска обошелся дороже миллиона долларов
«На костках зрабілі кабак». У Курапатах прайшла акцыя пратэсту супраць адкрыцьця рэстарацыі
На барановичском стадионе пасутся верблюды. Фотофакт
Инвестиции из России в Беларусь за прошлый год увеличились на 200 миллионов долларов
Адвокат: задержанный за организацию покушения на Бабченко возглавляет оружейный завод «Шмайсер»
Замглавы Минпрома признал: предприятия не готовы внедрять элементы «Индустрии 4.0» «ни физически, ни морально
Дания запретила носить мусульманские предметы одежды в общественных местах
В торговом доме «На Немиге» продают майки с надписью «Бессмертный полк». Фотофакт
Малый и средний бизнес возмущен инициативой «Евроопта»
Синоптики предупредили о заморозках. Но тепло скоро вернется
Что вы знаете о смертной казни в СССР? Тест «Салідарнасці»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Дело Бабченко: зачем «играть в ящик»
«Сколько я «поднял» за ночь работы в Uber»: рассказ водителя
В Минске задержали 16-летнюю проститутку. Она рассказала, сколько брала за час
Невзоров: «Путин несколько поторопился. России на коленях хотя бы оказаться»
Малый и средний бизнес возмущен инициативой «Евроопта»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«У шахидов есть пояс смертника, а у белорусского арт-террориста есть вот этот берет»
«Один большой колхоз: какую цифру захотят в тарифы поставить, такая и будет»
Пушкін: «Надакучыла на Дзень Волі трапляць у турму»
Бензиновые страсти: кажется, нам что-то недоговаривают
Спайдермен и мальчик на балконе: подробности чудесного спасения в Париже
Почему к выводам Bellingcat властям нужно относиться крайне серьезно
Как Сталин расправился с инвалидами войны
Верный и непотопляемый: 5 фактов о Викторе Шеймане
Массовая драка в Лунинецком районе. «Я таких зверей в жизни не видел»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лукашенко угостил замглавы Китая уткой не по-пекински
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Рыцарские бои, букеты из одуванчиков и танцы на полянцы: «Гальшанскі замак-2018»
Обложка дня. Планета или пластик?
Финал Лиги чемпионов в 8 фото
Потрясающий закат в Крево
Лесбиянка вышла к зданию МВД с плакатом
Сара едет! На Гавайи
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
01.06.2018
Салiдарнасць
«Россия отшила нашу молочку. Теперь за счет своих компенсируем?»

Как подорожали молочные продукты, за которые взялся Лукашенко, и как на это отреагировал Байнет.

С начала года молоко и молочные продукты подорожали на 2,3%. Больше всего — в Гродненской и Витебской областях, а также в Минске — на 3,7%, 3,1% и 3,5% соответственно. Меньше всего их стоимость выросла в Могилевской области — на 0,7%.

FINANCE.TUT.BY проверил, на сколько выросли цены на молочные продукты, за которые в марте взялся глава государства 2 марта во время отчета правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома.

В целом по Беларуси из молочных продуктов за январь-апрель 2018-го больше всего подорожала сметана — почти на 4%. В Минске она стала дороже на 7,6%, а в Гродненской области — на 5,3%.

Пользователи Байнета не оставили новость о подорожавших молочных продуктах без внимания.

«Вообще, непонятно, с чего они так подорожали. Вроде от нефти не зависят, от фондовых рынков и биржевых котировок тоже. В стране дефляция. И вообще, Беларусь, насколько слышал, молочная страна», — удивляется один из участников обсуждения на дискуссионной площадке talks.by.

«Россия отшила нашу молочку. Так теперь за счет своих компенсируем?» — делится догадками другой участник дискуссии.

«Главное, чтобы он не взялся за хлеб и батон!» — опасается третий форумчанин.

Другие участники обсуждения предлагают итоги собственных наблюдений за ценами:

«Только привык к сметане по 1 р. 20 к., она уже 1 р. 50 к., только начал привыкать к этой цене, так она уже 1 р. 75 к.».

«Захожу по своей дисконтной карточке в историю покупок. 24 апреля 2017: десерт творожный «Венский завтрак» 4% клубника-шоколад 150 г (Беларусь) 0.99 руб. 13 мая 2018: 1.29 руб. Итого за год: +30%».

«И это ещё топливо не подорожало на 24%, как нам обещают», — напомнил, что не молоком единым, еще один участник дискуссии.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:14)
Главное
Дело Бабченко: зачем «играть в ящик»
Новый глава БРСМ рискует потерять организацию
Лідар «Моладзі БНФ»: Хачу, каб маіх унукаў выхоўвалі бацька і маці, а не партнёры №1 і № 2
«Сколько я «поднял» за ночь работы в Uber»: рассказ водителя
Святлана Алексіевіч: тата быў пастаўлены перад выбарам – або развод, або партбілет на стол – але не кінуў маму
Экономист о ценах: «Это разовый приятный сюрприз»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY