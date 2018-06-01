«Россия отшила нашу молочку. Теперь за счет своих компенсируем?»

Как подорожали молочные продукты, за которые взялся Лукашенко, и как на это отреагировал Байнет.

С начала года молоко и молочные продукты подорожали на 2,3%. Больше всего — в Гродненской и Витебской областях, а также в Минске — на 3,7%, 3,1% и 3,5% соответственно. Меньше всего их стоимость выросла в Могилевской области — на 0,7%.

FINANCE.TUT.BY проверил, на сколько выросли цены на молочные продукты, за которые в марте взялся глава государства 2 марта во время отчета правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома.

В целом по Беларуси из молочных продуктов за январь-апрель 2018-го больше всего подорожала сметана — почти на 4%. В Минске она стала дороже на 7,6%, а в Гродненской области — на 5,3%.

Пользователи Байнета не оставили новость о подорожавших молочных продуктах без внимания.

«Вообще, непонятно, с чего они так подорожали. Вроде от нефти не зависят, от фондовых рынков и биржевых котировок тоже. В стране дефляция. И вообще, Беларусь, насколько слышал, молочная страна», — удивляется один из участников обсуждения на дискуссионной площадке talks.by.

«Россия отшила нашу молочку. Так теперь за счет своих компенсируем?» — делится догадками другой участник дискуссии.

«Главное, чтобы он не взялся за хлеб и батон!» — опасается третий форумчанин.

Другие участники обсуждения предлагают итоги собственных наблюдений за ценами:

«Только привык к сметане по 1 р. 20 к., она уже 1 р. 50 к., только начал привыкать к этой цене, так она уже 1 р. 75 к.».

«Захожу по своей дисконтной карточке в историю покупок. 24 апреля 2017: десерт творожный «Венский завтрак» 4% клубника-шоколад 150 г (Беларусь) 0.99 руб. 13 мая 2018: 1.29 руб. Итого за год: +30%».

«И это ещё топливо не подорожало на 24%, как нам обещают», — напомнил, что не молоком единым, еще один участник дискуссии.