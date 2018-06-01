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Кино
01.06.2018
Ольга Яжгунович, GQ
«Красный воробей»

Дженнифер Лоуренс в роли красной шпионки пытается спасти мир от еще одной холодной войны.

На месте локализаторов этот фильм стоило бы назвать скорее «Красный воробушек». Именно его, особенно с этой трогательной челкой, напоминает Дженнифер Лоуренс, усердно играющая бывшую приму Большого по имени Доминика Егорова, которая после травмы вынуждена сменить амплуа, чтобы содержать себя и больную мать. Сюжет напоминает классическую литературу, даже что-то из Достоевского.

Американец Фрэнсис Лоуренс («Я – Легенда»), взявшись за книгу бывшего цээрушника Джейсона Мэтьюза, снял скорее шпионскую классику в духе Ле Карре и в декорациях путинской России, чем «Взрывную блондинку».

На Путина всем видом намекает Матиас Шонартс, играющий главу российской разведки и родственника Доминики, дядю Ваню. Выбор имени заставляет еще больше подозревать режиссера в любви к русской классике – либо наоборот, в желании собрать все расхожие стереотипы о русских в одну картину.

В целом красной «клюквы» в фильме на все 2,5 часа хватает, и, кажется, она сознательно выбрана здесь как прием.

Не обойдется без опасных ночных тропинок Парка Горького, где коварные милиционеры преследуют американского агента и его информанта, подвалов Лубянки с изуверскими пытками, многоэтажек условного Чертанова, топорных, словно из девяностых, русских олигархов и валютных баров роскошных отелей, дисковых телефонов в квартире Доминики (какой на дворе год?) и, конечно, балета.

В период непростых отношений между Россией и Западом и разговоров о второй холодной войне фильм обескураживающе биполярен: доблестные и благородные американцы против коварных русских в лице коррупционеров и силовиков.

Bad Russians досталось изображать при этом золотому составу Голливуда, от чего эффект еще комичней: Шарлотта Рэмплинг играет суровую наставницу в секретной школе «воробьев», где тщательно отобранных молодых людей учат использовать тело как оружие и анализировать слабые стороны противника – прежде всего, основанные на сексуальных предпочтениях.

Именно туда учиться «любить Родину» и проникнуться презрением к загнивающему Западу отправляется Доминика. После чего втирается в доверие к американскому агенту ЦРУ (Джоэл Эдгертон), чтобы разоблачить «крота» в спецслужбах России, работающего на США.

Ради этого девушка едет в Будапешт, где все начинает идти немного не по плану.

Несмотря на многообещающий сюжет и отличных актеров, экшена фильму отчаянно недостает, поэтому режиссер пытается добрать его двумя, казалось бы, проверенными способами: насилием и сексом, иногда совмещая их в одной сцене.

Лоуренс очень старается изображать акцент и девушку Бонда, Эдгертон играет мускулами и пытается спасти мир, русские в погонах с серьезными лицами затевают очередной заговор, мама понимающе ждет дочку-шпионку домой, но искры между героями так и не возникает, даже несмотря на попытку любовной линии между героями Лоуренс и Эдгертона.

Стоит ли тратить время, чтобы полюбоваться одной только Лоуренс в купальнике? Вряд ли.

 
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