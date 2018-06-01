Ремонт двух улиц в центре Минска обошелся дороже миллиона долларов

В Минске завершается реставрация улиц Комсомольская и Революционная, которые станут пешеходными.

Еврорадио отыскало тендеры, связанные с этой реконструкцией, на сумму 2,3 миллиона рублей, а это больше миллиона долларов.

Большую часть этой суммы потянула гранитная брукаванка (почти полтора миллиона рублей). Но и есть и другие интересные траты.К примеру, уличные часы обойдутся горожанам в 96 тысяч 276 рублей. А на ремонт дома на Революционной, 9 отпущено 23 тысячи 786 рублей.

При этом в петиции против нецелесообразной траты бюджетных средств при реконструкции Комсомольской говорится: «Представители «Минской Спадчины» жалуются, что не хватает денег, чтобы организовать грамотный водосток на обновленной улице, и теперь вся вода с водосточных труб уходит на гранитную плитку. Зимой там будет гололед и сложность в уборке…»