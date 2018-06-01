На барановичском стадионе пасутся верблюды. Фотофакт

В Барановичи приехал цирк-шапито. Теперь на тренировочном поле городского стадиона пасутся верблюды, сообщает Intex-Press.

Кстати, бывший тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев, ныне возглавляющий бобруйскую «Белшину», на днях, после выездного матча с «Барановичами», разгромил качество газона на местном стадионе.

Так что, возможно, на этом «огороде» верблюдам самое место.