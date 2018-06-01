Инвестиции из России в Беларусь за прошлый год увеличились на 200 миллионов долларов

По объему полученных из России и накопленных прямых инвестиций Беларусь занимает 12-е место.

На этой неделе Центробанк России обновил данные по объему исходящих прямых инвестиций и перечень стран, которые стали их получателями. По состоянию на 1 января 2018 года Беларусь занимала 12-е место, уступая Багамским островам и опережая Украину. На этой же строчке наша страна была год назад, но в течение 2017 года объем прямых иностранных инвестиций из России в белорусскую экономику вырос больше, чем на 200 млн долларов – с 3,819 до 4,025 млрд долларов. Большую часть в структуре вложений составило участие в капитале — 3,484 млрд долларов на 1 января 2018 года (3,360 млрд. долларов – на 1 января 2017 года).

Всего на 1 января 2018 года объем исходящих прямых инвестиций из России за рубеж составил 382, 278 млрд долларов. За год он вырос почти на 50 млрд долларов (с 334,275 млрд. долларов).

Крупнейшим получателем российских ресурсов остался Кипр. В первой дюжине Испания обошла Багамы.

Отметим, что выросли российские инвестиции в Украину, которая занимает 13-е место. С 3,425 млрд долларов объемы вложений за год выросли до 3,666 млрд долларов.

Продолжение статьи читайте здесь.