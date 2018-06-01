Лавров в Пхеньяне сделал заявку на новый мем

После Беларуси российский министр иностранных дел Сергей Лавров отправился в Северную Корею. Там он сделал, по крайней мере, три вещи.

Выразил уважение Ким Ир Сену и Ким Чен Иру

Поздоровался с Ким Чен Ыном.

Создал предпосылки для появления нового мема. Выражение лица российского министра на пресс-конференции передает такую гамму эмоций, что вполне может соперничать с популярными образчиками упомянутого жанра.

Ранее Сергей Лавров уже отличился на этом поприще матерным комментарием во время другого зарубежного визита.

Лавров в Минске объяснил причину нападок Запада на Россию