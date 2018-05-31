Замглавы Минпрома признал: предприятия не готовы внедрять элементы «Индустрии 4.0» «ни физически, ни морально

Об этом Сергей Гунько заявил на Белорусском промышленном форуме.

Заместитель министра промышленности Сергей Гунько считает, что белорусские промпредприятия любой формы собственности не готовы внедрять элементы «Индустрии 4.0» «ни физически, ни морально». Но самое главное — нет ресурсов.

— Может быть, у вас есть идеи, где их взять? К тому же внедрение элементов «Индустрии 4.0» невозможно для ряда отраслей (космоса, военпрома и др.) из-за вопросов безопасности. Вы это понимаете? — приводит слова Гунько TUT.BY.

Так замминистра промышленности отреагировал на призыв о необходимой цифровой трансформации промышленности, озвученный начальником управления экономики инновационной деятельности Минэкономики Дмитрием Крупским.

В качестве примера Крупский привел немецкий опыт «Индустрии 4.0», в рамках которой обеспечивается разработка и внедрение новых технологических стандартов. Речь идет об использовании «интернета вещей», робототехники и аддитивных технологий. Они позволяют управлять в режиме реального времени различными технологическими процессами.