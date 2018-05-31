Полезные советы: как фотографироваться на пляже

Семь примеров, как по-разному может выглядеть в объективе фотоаппарата одна и та же женщина в купальнике: как квашня или как фотомодель.

1. В такой позе часто принято фотографироваться возле пальм и других пляжных достопримечательностей. Совет фотографу: такие поясные портреты необходимо снимать сверху вниз, в противном случае все недостатки тела будут акцентированы. Совет модели: не сутультесь, не выпячивайте живот, приподнимите подбородок и, конечно же, улыбайтесь. Улыбка — это то, что всегда сделает вас неотразимой. Улыбаться тоже стоит правильно, но это уже совсем другая история.

2. Попа: чтобы ваши ягодицы не были похожи на пакеты с манной кашей, просто держите ноги вместе и приподнимитесь на пару сантиметров на ступнях. Это не только удлинит ваши ноги на фотографии, но и подтянет попу.

3. У бассейна: не выпячивайте живот, не держите руки вдоль тела, но самое главное — это ноги. Чтобы выглядеть более элегантно, достаточно просто скрестить их.

4. На лежаке.

5. Во время съемки не стоит валяться на лежаке, как ламантин на лежбище. Приподнимитесь и прикройте рукой живот (даже если его у вас нет, в этой позе он вряд ли будет выглядеть аппетитно), колени держите вместе и улыбайтесь :)

6. Фото в профиль: самое главное — не сутультесь! Если переживаете по поводу целлюлита, то немного отверните от камеры «проблемную» часть тела и прикройте ее рукой, также попробуйте перенести центр тяжести на дальнюю от камеры ногу. Ну и, само собой, надо втянуть живот.

7. Сидя: самое главное — не сутулиться.

8. Крупным планом: станьте в пол-оборота, а лицо поверните в камеру, чуть приподнимите подбородок и положите руки на бедра.