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В мире
31.05.2018
Дания запретила носить мусульманские предметы одежды в общественных местах

Новый закон вступит в силу 1 августа.

Власти Дании ввели запрет на ношение предметов одежды, которые полностью закрывают лицо, — это коснется в том числе некоторых традиционных мусульманских головных уборов, пишет The Guardian.

Фото Mads Claus Rasmussen/AFP/Getty Images

Авторы закона настаивают, что он не направлен против какой бы то ни было религии: например, с ношением хиджаба, который покрывает голову, но оставляет лицо открытым, ни у кого проблем не возникнет.

Тем, кто все-таки продолжит появляться в публичных местах в закрывающей лицо одежде, будет грозить штраф в размере 1 тысячи крон (около $ 150). При повторяющихся нарушениях эта цифра может вырасти до 10 тысяч крон ($ 1 500), а виновник рискует попасть в тюрьму на срок до 6 месяцев.

По словам министра юстиции Сёрена Поульсена, за соблюдением новых правил будет следить полиция: поскольку четкие требования в законе не прописаны, сотрудникам правоохранительных органов «рекомендуется руководствоваться здравым смыслом».

Принятие закона вызвало шквал критики среди правозащитников, которые увидели в нем нарушение свободы вероисповедания.

— Даже если согласиться с тем, что некоторые подобные ограничения могут иметь смысл для обеспечения безопасности, все равно запрет совершенно несоразмерен и нарушает религиозные права и свободу выражения, — заявил глава европейского представительства Amnesty International Гари Ван Гулик.

 
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