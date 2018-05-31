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Бабченко решил стать гражданином Украины
Российский журналист Аркадий Бабченко принял предложение представителя администрации президента Петра Порошенко о помощи в получении украинского гражданства.
Об этом он рассказал на пресс-конференции в четверг.
— Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство был. Я не стал отказываться, скажу честно, — приводит interfax.ru слова Аркадия Бабченко.
По словам Бабченко, у него есть вид на постоянное проживание на Украине, его семья тоже подала документы на постоянное проживание.
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