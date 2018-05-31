Аркадий Бабченко: «Меня отвезли в морг, я изображал мертвого»

Российский журналист Аркадий Бабченко, убийство которого было инсценировано в рамках спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ), рассказал корреспонденту Би-би-си, как проходила эта операция, как он на нее согласился, и что его жена знала о происходящем.

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— Мне хотелось сказать нет, когда предложили участие в операции. Хотелось собрать шмотки и исчезнуть где-то на Северном полюсе, — рассказал Бабченко корреспонденту Би-би-си в Киеве Джоне Фишеру.

— Но это было невозможно, поэтому пришлось работать, — продолжил он. На вопрос, были ли у него опасения принимать участие в таком фейке, Бабченко ответил: «Речь не шла о фейк-ньюсе, речь шла о спецоперации».

— Когда тебе показывают все твои документы, документы жены, фото дома, такие фото, которые были только в российском паспортном столе, ты не задаешься вопросом, не фейк ли это ньюс. Ты думаешь о том, как выжить, — рассказал журналист.

Вопрос о том, что стало результатом спецоперации, Бабченко переадресовал СБУ.

— Достигнуто было то, что преступление удалось предотвратить, и при этом собрана вся доказательная база, — пояснил он.

Бабченко подтвердил информацию о том, что его супруга была в курсе проводившейся операции, о чем ранее рассказал его друг.

— Жена, конечно, знала, потому что все делалось в нашем доме на ее глазах, — сказал он.

— Но я очень прошу не втягивать ее в это дело. Я устал бояться за себя и не хочу бояться за свою семью, — добавил он и еще раз выразил сожаление в связи с тем, что «пришлось друзей протащить через все это».

На вопрос, не боится ли он, что пострадает его репутация журналиста и не сыграет ли эта история на руку российским властям, Бабченко ответил иронично: «Когда к вам придут и скажут, вот заказ на твое убийство, вы займете гордую позу и скажете: я думаю о репутации СМИ, пусть меня убьют! Вперед!»

— Речь не шла о фейке, речь шла о спецоперации, — настаивает Бабченко. — Подготовка шла долго, месяц. Когда решили, что делаем в этот день, пришел гример. Мы тренировались падать. Меня загримировали. Кровь была натуральная. Все было по-настоящему.

— Жена позвонила в полицию и «скорую помощь». Приехал наряд и врачи, — продолжил Бабченко. — Меня положили на носилки, спустили в карету [«скорой помощи»]. Легенда была, что я еще живой.

Мы отъехали, потом я «умер». «Скорая» сообщила о факте моей смерти. После этого меня отвезли в морг. Пока ворота не закрылись, в морге я изображал мертвого, — рассказал журналист.

— В морге завели в комнату санитара, там я воскрес, снял футболку и умылся. Включил телевизор и сел смотреть новости о моем «убийстве». После этого меня отвезли в безопасное место. Закончилось все только в пять утра, — сообщил журналист.

Шендерович: «Давайте сделаем над собой усилие и простим Бабченко, что он не погиб»