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Скандалы
31.05.2018
TUT.BY
Как полуторагодовалая девочка оказалась одна ночью в витебском дворе

Витебская милиция нашла мать девочки, которую поздно вечером 30 мая обнаружил в одной маечке и подгузнике мужчина у подъезда одного из домов на улице Репина.

Соседи семьи говорят, что маленькая Сонечка, скорее всего, вышла незамеченной из квартиры, когда родители выпивали в гостях. Мать ребенка же пояснила милиции, что и не знала, что ребенок ушел из дома.

Мужчина, нашедший девочку, присмотрел за ребенком, пока не приехала милиция. После осмотра медиками девочку забрали в больницу для обследования. Сегодня утром ее маму нашли милиционеры.

— Сотрудники отдела уголовного розыска вчера вечером, сразу после обнаружения ребенка, пошли по домам, показывали всем фото девочки. Ее узнали — и один из местных жителей даже дал милиционерам номер матери девочки. Созвониться с ней сразу не удалось: женщина путано объясняла о своем местоположении, — рассказали в УВД региона.

Почему 30-летняя витеблянка сразу же после пропажи ребенка не позвонила в милицию, она толком не пояснила даже после того, как милиционерам удалось ее отыскать. Версия развития событий матери следующая: она и не подозревала, что дочка не дома. Мол, поругавшись с супругом, женщина выпила изрядную долю спиртного и легла спать. Отец же и вовсе не ночевал дома.

— Мать уверяет, что ребенок самостоятельно вышел на улицу, спустившись с четвертого этажа, — говорят в милиции.

Соседка, живущая в одном подъезде с молодой семьей, рассказала корреспонденту TUT.BY другую версию событий: мол, родители девочки вместе с ней выпивали у соседей, и, видимо, в какой-то момент не заметили, что девочка вышла из квартиры.

Родителей во дворе характеризуют в целом положительно: рассказывают, что часто видят их гуляющими на площадке с маленькой Сонечкой — ребенок в семье один, в асоциальном поведении ни мать-декретница, ни работающий отец не замечены.

Девочка пока в больнице. Решение о ее дальнейшей судьбе должны принять органы опеки.

 
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