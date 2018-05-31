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31.05.2018
Суд назвал фамилию предполагаемого организатора покушения на Бабченко

Следствие просит арестовать подозреваемого в организации «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает Шевченковский райсуд Киева в Facebook.

«На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б.Л. (ранее СБУ сообщало о задержании гражданина Г. – УП)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что он подозревается по по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация приготовления к террористическому акту).

В пресс-службе суда «Украинской правде» подтвердили, что речь идет о подозреваемом в организации убийства журналиста.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре объяснили пользу от фейкового убийства Бабченко, заявив, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали убрать.

Также, по словам генпрокурора, фейк должен был помочь «отследить связи организатора с заказчиком после убийства».

Ловить крокодила на живца

Луценко сообщил, что удалось собрать достаточно фактов, свидетельствующих «в пользу российской версии заказчика».

Шендерович: «Давайте сделаем над собой усилие и простим Бабченко, что он не погиб»

 
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