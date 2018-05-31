Малый и средний бизнес возмущен инициативой «Евроопта»

Компания «Евроторг» предложила властям законодательно разрешить торговым сетям увеличить присутствие в регионах. Ведущие бизнес-союзы выступили категорически против.

В обращении «Евроторга» отмечается, что лимит в 20% доли на рынке для продуктовых ритейлеров является самым жестким в Евразийском экономическом союзе, пишут naviny.by. Указывается, что в России порог составляет 25%, а в Казахстане вовсе отсутствует.

«Евроторг» предлагает отменить лимит или повысить его до 35%. Это, по мнению компании, создаст условия для привлечения инвестиций и большей доступности товаров, что приведет к улучшению жизни белорусов.

Однако против этой инициативы категорически выступил малый и средний бизнес: «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», «Республиканская конфедерация предпринимательства», «Белорусский союз предпринимателей», Бизнес-союз промышленников и предпринимателей имени профессора Кунявского, «Белорусская научно-промышленная ассоциация».

В их письме в Министерство антимонопольного регулирования и торговли отмечается, что инициаторы предложения не предоставила серьезных обоснований для повышения лимита.

По оценкам экспертов бизнес-союзов, доля крупных сетей (от 20 магазинов) в общем товарообороте продуктами питания страны уже превышает 70%: «Т.е. даже установленное пороговое значение в 20% не является ограничивающим фактором для стремительного увеличения доли крупных сетей в товарообороте страны в последние годы».

В письме сообщается, что во многих райцентрах уже наблюдается доля одной крупной сети, превышающая 20% в общем товарообороте, что привело к массовому закрытию торговых объектов предпринимателей и Белкоопсоюза, снижению поступлений в местные бюджеты.

– Существующая структура розничной торговли продуктами питания негативным образом влияет на состояние конкурентной среды на многих рынках в Республике Беларусь, развития малого и среднего предпринимательства, финансового состояния производителей и переработчиков продуктов питания, – отмечается в письме.