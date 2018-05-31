В ГПУ объяснили пользу от фейкового убийства Бабченко

Благодаря инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко украинским правоохранителям удалось собрать данные о других запланированных терактах.

Об этом «Украинской правде» сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

Там рассказали, что во время разговоров организатор преступления Г. упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

— Чтобы довести до финальной точки факт заказа и выполнения заказа, а затем получить от заказчика тот же список из 30 человек, должны были инсценировать, — пояснила УП пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, этот список в конце концов получили.

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Председатель ГПУ Юрий Луценко уточнил, что инсценированное убийство преследовало цель «получить больше информации об этом списке во время второго транша оплаты за выполненное убийство».

Также, по словам генпрокурора, фейк должен был помочь «отследить связи организатора с заказчиком после убийства».

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Луценко сообщил, что удалось собрать достаточно фактов, свидетельствующих «в пользу российской версии заказчика».

29 мая 2018 года появилась информация, что в работавшего в Киеве российского журналиста Бабченко стреляли в подъезде его дома. Он якобы умер в машине «скорой». В полиции сообщили, что убийца журналиста – высокопрофессиональный киллер. Позже стало известно, что убийство было инсценировкой в рамках спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ). В СБУ заявили, что для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему $ 40 тыс.

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