Цифра дня. Сколько белорусов живут на сумму до 300 рублей в месяц

Каждый пятый белорус — 21,8% от общей численности населения — ежемесячно имеет в своем распоряжении сумму до 300 рублей.

Такие выводы сделал FINANCE.TUT.BY, проанализировав данные Белстата о среднедушевых располагаемых ресурсах населения в первом квартале этого года.

Год назад такой суммой располагало треть населения — 33,5%. В статистике учитываются абсолютно все жители страны, в том числе несовершеннолетние.

При этом суммой до 400 рублей в месяц располагает 48,1% населения.

7,9% белорусов ежемесячно имеет в своем распоряжении от 800 рублей.