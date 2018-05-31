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Цифра дня. Сколько белорусов живут на сумму до 300 рублей в месяц
Каждый пятый белорус — 21,8% от общей численности населения — ежемесячно имеет в своем распоряжении сумму до 300 рублей.
Такие выводы сделал FINANCE.TUT.BY, проанализировав данные Белстата о среднедушевых располагаемых ресурсах населения в первом квартале этого года.
Год назад такой суммой располагало треть населения — 33,5%. В статистике учитываются абсолютно все жители страны, в том числе несовершеннолетние.
При этом суммой до 400 рублей в месяц располагает 48,1% населения.
7,9% белорусов ежемесячно имеет в своем распоряжении от 800 рублей.
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