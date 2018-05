Дональд Трамп встретился с Ким Кардашьян. Вместо Ким Чен Ына. Соцсети смеются

Как рассказала Кардашьян, она обсудила с президентом дело Элис Джонсон, которую пожизненно осудили в 1996 году за хранение наркотиков и организацию сбыта без права на досрочное освобождение. Кардашьян, как и многие американские правозащитники, требует помиловать Джонсон.

Несмотря на то, что встреча была по серьезному поводу, пользователи социальных сетей стали иронизировать над ней.

«Теперь ты Мелания» (Мелания Трамп — супруга президента, — прим. редакции)

Многие шутили об отменившейся встрече Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«Вот, я поправил»

Заголовок: «Единственная Ким, которую он смог получить»

А также о других новостях 30 мая — «воскрешении» журналиста Аркадия Бабченко и планах Ким Чен Ына открыть бургерную в Пхеньяне.

OK, let's recap:



Donald Trump is president.



Kim Kardashian is heading to the White House to discuss policy.



A Russian journalist dead yesterday turns up at a presser today.



North Korea won't give up nukes but will open a burger chain as consolation.



The day isn't half over.