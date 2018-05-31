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Экономика
31.05.2018
Петр Гайдук
Экономист о ценах: «Это разовый приятный сюрприз»

Первый вице-премьер Василий Матюшевский сообщил, что в мае в стране наблюдается дефляция, т.е. снижение цен. В мировой экономике это считается негативным процессом. А в белорусской?

Фото Onliner.by

Ситуацию «Салідарнасці» прокомментировал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

По его словам, в развитых странах дефляции стараются избегать, т.к. она приводит к порочному кругу: снижению деловой активности, замедлению экономического роста, снижению доходов населения.

– Но важно иметь в виду, что дефляция опасна, когда приобретает устойчивый характер.

В Беларуси такой ситуации не предвидится. Это разовый статистический выброс. Поэтому тяжелых экономических последствий не будет. А граждане могут временно взять передышку от роста цен. Это разовый приятный сюрприз, – отметил Вадим Иосуб.  

Пока нет статистики, на какие товары и услуги в мае снизились цены. Старший аналитик «Альпари» предположил, что речь может идти о поспевшей овощной продукции. Кстати, в Беларуси дефляция характерна для августа, когда снижается деловая активность и появляется новый урожай овощей и фруктов.

– Но вскоре после этого цены возвращаются к росту. Поэтому эта не та дефляция, с которой с большим трудом борются Европа и Япония, – сказал Вадим Иосуб.

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Судя по отзывам на форумах на заявление Василия Матюшевского, многие в снижение общего уровня цен в мае не верят.

– Людям свойственно взять какой-то определенный товар и из его подорожания сделать вывод об общей ситуации. Некоторые СМИ проводят сравнение цен по корзине из 20 товаров. Но индекс потребительских цен считается по корзине из 400 наименований товаров и услуг. Поэтому если кто-то хочет поспорить с Белстатом по уровню инфляции, то нужно зафиксировать цены на все эти товары и услуги. Аргументировано опровергнуть данные Белстата еще не пытались, – отметил Вадим Иосуб.

Затяжная дефляция – плохо, но и высокая инфляция – тоже плохо. Какой должна быть идеальная инфляция? Экономист приводит ориентиры западных стран. Центробанк США считает оптимальной инфляцию в 2%, а Европейский центральный банк – «чуть ниже 2%».

В Беларуси за январь-апрель цены выросли на 2,8%, но важно считать в годовом выражении. За последние 12 месяцев инфляция составила около 5%. По прогнозу властей на 2018 год она не должна превысить 6%.

 
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