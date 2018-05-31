Лукашенко объяснил, зачем все время говорит о войне

И призвал военных не расслабляться.

Об этом глава Беларуси заявил на совещание об итогах проверки Вооруженных Сил, сообщает пресс-служба президента.

— Потому что подобное расслабление превращается в головотяпство и безответственность, а оно потом дорого обходится государству и народу, — отметил Лукашенко. — Не дай бог, военное время. Вы знаете, что было в годы Великой Отечественной воны. Сегодня мы уже многое знаем, почему, пусть даже очень вооруженная, фашистская армия в течение двух месяцев, а то и меньше, прошла через всю Беларусь. Это не потому, что Беларусь плохая или народ, а потому, что мы допустили головотяпство. Кто в отпуск, кто туда, кто сюда, и о войне запрещали вообще разговаривать. Чтобы не спровоцировать, не обидеть… Утихомиривали. Вот и получили. Поэтому из всего надо делать соответствующие выводы, чтобы не было потом больно.

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