Синоптики предупредили о заморозках. Но тепло скоро вернется

Прогноз погоды на ближайшие дни.

Лето начнется с небольшого похолодания, предупреждают синоптики. Впрочем, касается это все больше ночных часов.

В пятницу, 1 июня, температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +3..+9°С, по северо-востоку в отдельных районах на почве ожидаются заморозки до 0..-2°С. Днем ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер слабый. Во второй половине дня температура повысится до +18..+24°С; по юго-западу страны ночью +10..+14°С, днем +25..+28°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В последующие дни снова потеплеет.

В субботу, 2 июня, преимущественно без осадков, лишь днем в крайних северо-западных районах страны возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +5°С по крайнему юго-востоку до +14°С по западу страны, максимальная днем +23..+28°С.

3 июня преимущественно без осадков. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +24..+30°С.