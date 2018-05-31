Невзоров: «Путин несколько поторопился. России на коленях хотя бы оказаться»

Александр Невзоров рассказал на «Эхе Москвы» об обратной стороне обличения власти и непрагматичном поведении Кремля при расследовании причин крушения «Боинга» МН17.

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«Навальный своими расследованиями усиливает репрессивную машину»

– Меня очень всегда умиляют сегодняшние интеллигенты, которые думают, что… вот, например, Навальный своими демонстрациями дач, он ослабляет или компрометируют власть. Да ни фига подобного! Он усиливает государство, он усиливает репрессивную машину. За счет чего? За счет того, что страна, которая привыкла почитать Грозных и Сталиных, когда видит дачу, понимает: «О! так это, действительно, настоящий начальник. Его слушаться надо беспрекословно».

Ребята, это же чистая зоология. Каким образом доказать доминирование? Навесить на себя как можно больше ракушек, избить, унизить – и этим в зоологическом мире доказывается доминирование и начальствование. И примерно такая же логика у русской власти. Она прекрасно понимает, что чем больше она будет обирать, насиловать, унижать и самодурствовать, тем больше к ней будет почтения.

Кто-то вот спрашивает, не будет ли повышение цен на бензин детонатором для каких-то социальных вещей? Да не будет, потому что если они повышают цены на бензин, значит, они и есть настоящее начальство, значит, они и будут указывать нам, как жить.

И я думаю, что Владимир Владимирович, который говорил, что Россия встает с колен, он несколько поторопился. Ей бы на коленях хотя бы оказаться, а не просто в той позе, в которой она находится сейчас, я имею в виду то понимание себя самих и своей собственной ничтожности перед начальством любого вида.

«Кремль не гибок»

– Закончено европейское расследование по сбитому «Боинга» МН17. И впервые на официальном уровне совершенно независимые источники признали виновной, по сути дела, Россию. Двуглавый обзавелся новым ожерельем из 300 детских и женских трупиков, обломков фюзеляжа. И впервые это прозвучало, в общем, однозначно.

Тут надо было бы не упираться рогом с извечными неубедительными отмазами типа: «Не мы, знать не знаем… утритесь вы там своими протоколами». Потому что никто в мире уже в эти отмазы не верит.

Надо понимать, что информационная битва по «Боингу» проиграна, и это в первую очередь следует признать. А всё остальное не имеет никакого значения, даже и то, кстати, кто его сбил. Ведь законы медиа – это как законы физики. Их, к сожалению, нарушать нельзя.

Я просто хочу объяснить, что надо было сделать, конечно. В этом случае надо было быстренько найти крайних и повесить на них всю ответственность за преступление, потому что все можно всегда объяснить чьей-то глупой самодеятельностью. Тем паче, что захватившие Донбасс уголовники – это все равно расходный материал, от которого все равно рано или поздно придется избавляться.

И сейчас появилась возможность избавиться от них красиво и с очень большой пользой. Вот если в Амстердам, где проходит расследование, придут посылочки с Гиркиным, Захарченко, то у Кремля все-таки появляется хоть какой-то шанс выйти сухим из воды. Но Кремль, мы знаем, адски не гибок и продолжит упираться рогом.