Ловить крокодила на живца

Евгений Ройзман на своей странице в Фейсбук высказался по поводу «воскрешения» Бабченко и разговорах вокруг операции СБУ.

«Поскольку начались споры об этичности и законности произошедшего с Аркадием Бабченко, попробую объяснить: это классическая операция, как по учебнику, которых проводится много и в России. Начинаются они по-разному. Или операм становится известно, что кто-то ищет исполнителя, и «исполнителя» к нему подводят через агентов, или сам исполнитель, согласившись было, дрогнет и придёт сдаваться спецслужбам. И тогда начинается разработка, которая позволяет собрать всю доказательную базу и, не проливая крови, поймать за руку организаторов и заказчиков.

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Чаще попадают в такие разработки неверные или мстящие супруги, иногда родственники, делящие наследство, но иногда и компаньоны по бизнесу. В России одна из самых известных подобных операций, это история с Пашей Цветомузыкой.

Поэтому, все эти разговоры — наносное. Суть — раскрыто убийство журналиста, пойманы организаторы, при этом журналист остался жив.

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