Как украсить потолок в детской комнате: обзор вариантов

Первое, что, просыпаясь, видит ваш ребенок в своей комнате – потолок. Поэтому важно оформить его не только из качественных и безопасных материалов, но и с красивым привлекательным дизайном.

О том, какие потолки могут быть в детской комнате, а также их достоинства и недостатки, определим далее.

Натяжной потолок

Оформление потолка в детской в Минске при помощи натяжного потолка – популярный вариант. Вы можете выбрать любую фактуру ткани, а также цвет и дизайн. Такой потолок не несет никакого вреда для здоровья вашего ребенка. Монтаж занимает минимум времени, подготовительные работы для такого вида отделки также не потребуются.

Единственное, на что необходимо обратить внимание – сертификат качества используемых материалов. Так вы точно будете уверены в том, что ваш потолок не навредит ребенку.

Подвесной потолок

Изготавливается при помощи гипсокартона. Можно сделать двухуровневый потолок интересного дизайна. Материал средней стоимости. При помощи использования гипсокартона можно зонировать комнату.

Если говорить о недостатках, то такой потолок вряд ли можно установить самостоятельно без первоначальных навыков. Подойдет подвесной потолок для комнат с достаточной площадью.

Обои

Не пугайтесь, что этот вид отделки потолка пришел из прошлого! Хотя нет, это действительно так. Только сейчас использование обоев на потолке приобрело новый вид. Дешевым такой способ отделки назвать сложно. Если использовать тонкие обои, то перед этим нужно выравнивать основной потолок. Если неровности потолка не значительные, лучше всего использовать виниловые обои на флизелиновой основе. Можно использовать переход обоев с потолка на стены. Смотреться это будет оригинально. Можно также использовать обои, которые накапливают днем свет, а ночью светятся в виде звезд.

Оштукатуренный потолок

Это классика жанра. Да, такой потолок, если он идеально ровный, смотрится красиво. Но чтобы его выровнять и оштукатурить, потребуется много сил и времени. Также можно на таком потолке использовать комбинацию различных цветов. Для того, чтобы упростить уход за таким потолком, необходимо нанести на него специальное фиксирующее покрытие. В таком случае, вам нужно будет только время от времени протирать его тряпкой.

Деревянный потолок

Самый безопасный вид отделки потолка. Для красивого дизайна и привлекательного внешнего вида, можно использовать вагонку из дерева. Она также обеспечивает дополнительную звуко- и шумоизоляцию. Однако если вы захотите покрасить деревянный потолок, выбирать для этого нужно только качественные, безопасные для детей лакокрасочные материалы.