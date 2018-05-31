В Минске задержали 16-летнюю проститутку. Она рассказала, сколько брала за час

Демпингует, однако.

О задержании в белорусской столице 16-летней учащайся одного из колледжей сообщает сайт минской милиции. Девушка подозревается в занятии проституцией.

По данным правоохранителей юная «путана» оказывала сексуальные услуги за деньги. По ее словам, такая «работа» ей нравилась, в качестве проститутки она работала полгода. Свои труды несовершеннолетняя оценивала в 20-25 долларов в час.

Девушка находила клиентов в соцсетях, договаривалась с ними и встречалась для интима на съемных квартирах. Родителям она говорила, что находится на учебе в колледже, а по месту учебы предоставляла «липовые» справки о том, что болеет.

Теперь судьбой девушки займется комиссия по делам несовершеннолетних — в отношении нее милиция составила административный протокол по ч. 1 ст. 17.5 («Занятие проституцией») КоАП.