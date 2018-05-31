Украинский журналист Шовкошитный: «Убийца» Бабченко – мой друг. Он сам пришел в СБУ»

Украинский журналист Родион Шовкошитный порекомендовал российскому журналисту Аркадию Бабченко сменить место жительства и не вести «такой беспечный образ жизни», потому что его «спасло стечение обстоятельств».

Шовкошитный: Если бы на его месте оказался другой кто-то, тогда к Аркадию пришел бы реальный убийца. Фото: Rodion Shovkoshytnyi, Facebook

Российского журналиста Аркадия Бабченко не убили потому, что организаторы покушения наняли для этого человека, который сообщил о происходящем в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом в Facebook заявил украинский журналист Родион Шовкошитный.

«Убийца» Бабченко – мой друг. Собственно, то, что он пошел в СБУ, – это и есть та великая победа, у которой сегодня было так много родителей. К этому моменту никто ничего и не знал. Если бы на его месте оказался другой кто-то, тогда к Аркадию пришел бы реальный убийца. И там уже – как карта легла бы, — написал он.

Он порекомендовал Бабченко «сменить место жительства и не вести такой беспечный образ жизни».

«Он, видимо, до конца еще не понял, что его спасло стечение обстоятельств. И безграничное уважение оперу, который вел дело. А, и это. Россияне, которые у нас здесь живут. Осторожно. Там список большой», – отметил Шовкошитный.

Ранее в интервью телеканалу 112.ua депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко пояснил, зачем необходимо было объявлять о смерти журналиста Бабченко. В частности, он отметил, что для доказательства вины организатора необходимо было задокументировать факт отчетности организатора перед заказчиками о проделанной работе.

29 мая 2018 года появилась информация, что в работавшего в Киеве российского журналиста Бабченко стреляли в подъезде его дома. Он якобы умер в машине «скорой». В полиции сообщили, что убийца журналиста – высокопрофессиональный киллер. Позже стало известно, что убийство было инсценировкой в рамках спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ). В СБУ заявили, что для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему $ 40 тыс.

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