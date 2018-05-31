«Сколько я «поднял» за ночь работы в Uber»: рассказ водителя

Игоря сложно назвать молодым, еще сложнее – «рвачом».

Он один из тысяч белорусов, которые имеют семью и постоянную работу, но не прочь при возможности где-то подработать. Именно с этой целью, сдобренной праздным интересом, пару лет назад он пришел в Uber, когда тот пришел в Минск.

Мужчина говорит, что основная работа у него сезонная, мог себе позволить. Всего он совершил более 1200 поездок, заслужил высокий рейтинг, но после последней смены Игорь решил бросить частный извоз. В беседе с журналистом ABW.BY он рассказал о причинах:

— Не хочу сказать ничего плохого о работе Uber в Беларуси. Для многих возможность с его помощью «поддержать штаны» на какое-то время очень ценна. В сервисе работает очень много людей, которые по различным причинам остались без работы, но не могут позволить себе посидеть дома несколько месяцев, пока не найдется что-то стоящее. Уже за это спасибо. Ну а дальше — частности. Не могу говорить за всех, просто расскажу свою историю.

Я пришел в Uber в августе 2016-го. В ноябре купил Jeep. Слышал, что требуются водители, решил попробовать. Машина подходила по требованиям. Пришел в офис, дали контакты перевозчиков, потому что я не ИП. Перевозчик озвучил, что себе он забирает 25 процентов выручки — это сумма без комиссии Uber, которая также составляет 25 процентов. Показали обучающий видеоролик — и я пошел работать.

— Jeep? Не слишком ли «шикарно»?

— На нем было установлено газовое оборудование. С расходом 22 литра на 100 километров я бы вмиг вылетел в трубу. Но людям нравилось. Некоторые даже потом брали телефон, просили отвезти их на дачу в весеннюю распутицу, но это уже не через Uber.

— Работал после основной работы?

— Да. Я заканчиваю около 16 часов и до 11 вечера катался по городу. Иногда, конечно, выходило и до 2-3 часов ночи. А утром шел на основную работу.

Работалось не напряжно, выезжал по настроению, то есть не каждый день. Заказов было море, многие — с повышающими коэффициентами. Бывало так, что и перекурить было некогда. Еще не высадив пассажира, я брал следующий заказ. Да, многие поездки были на короткие расстояния, но я говорю о том, что сидеть в машине в ожидании клиента, как у таксистов, не приходилось.

— О каких заработках шла речь?

— Я уже не помню, какие суммы выходили по итогу, но хватало, чтобы покрыть расходы на топливо и еще примерно столько же оставалось «на руках». «В ноль» стало выходить, когда перевозчик сказал, что теперь ему за меня придется платить подоходный налог и в ФСЗН, поэтому он поднимает свой интерес до 32 процентов. Это было в феврале 2017 года. После этого я посчитал и понял, что смысла нет. Плюс к тому времени «повалила» работа на основном месте. Я поставил Uber на паузу.

— Почему решил вернуться?

— Опять стало свободнее на работе. К этому времени я сменил перевозчика и пересел на его автомобиль. Решил попробовать так. Его условия были следующими: смена не менее 10 часов, мой доход — 30 процентов суммы заработка за вычетом комиссии Uber, но при этом топливо, мойка два раза в неделю — за счет перевозчика.

Первые два дня после столь длительного перерыва пришлись на выходные. Я выполнил 38 поездок и заработал 253 рубля, из которых на руки получил 76. Теперь мне кажется, что тогда, поскольку я вернулся в программу, Uber мотивировал меня заказами, было много повышающих коэффициентов.

Удивила последняя смена, на которую я вышел по традиции вечером. Это не был выходной. Я отработал 12 часов, из них 10 — на линии, 2 часа ушло на прохождение врача, передачу автомобиля и т.д. За это время я совершил 21 поездку, в том числе в аэропорт. И в эту не самую простую ночь я заработал… целый 31 рубль. После этого решил, что хватит.

— Заработал...

— Помню, крутили по радио рекламу про заработки в Uber до 1200, кажется. Я не старался «дать стране угля», гоняться за повышающими коэффициентами, в чем просто нет смысла, работать до изнеможения, но и не считаю, что 10 часов — это мало. Что нужно делать, чтобы заработать 1200, не знаю. Наверное, работать сутками, что в принципе нереально.

Я не питаю каких-то иллюзий и не выставляю высоких запросов. Что касается конкретно меня, то я удовлетворился бы выручкой от 150 рублей за смену без вычета интереса перевозчика. Это не бог весть какие деньги, зато не стыдно домой прийти после такой подработки. Но если раньше были какие-то акции, премии за количество выполненных заказов, то теперь этого всего я не вижу.

О многом говорит тот факт, что с февраля этого года только у нас поменялась половина водителей. И когда я теперь вижу объявления о том, что успешная и развивающаяся организация ищет водителей на большие деньги, мне хочется спросить: отчего же вы второй год ищете людей на такую высокую зарплату и найти не можете?

Понятно, что каждый сам высчитывает, есть смысл работать за какие-то деньги или нет. Я этот смысл для себя потерял. Хотя возить людей мне нравилось. В целом люблю водить автомобиль, а когда еще и люди интересные попадаются…

— Ты был болтливым водителем?

— Нет. Я никогда не заговаривал первым. Всегда инициаторами беседы выступали пассажиры.

В отличие от традиционного такси у Uber все-таки немного другой контингент пользователей. В основном это люди до 40 лет, часто студенты или айтишники. Последние часто вызывают машину на офис или из офиса, адреса которых все знают. Люди так и говорят: с нашими зарплатами проще ездить на Uber, чем покупать свой автомобиль. Часто приходилось подвозить самих водителей Uber.

Я, возможно, не так долго проработал, но у меня не было ни одной конфликтной ситуации, если не считать случая с пьяным пассажиром, который испортил сиденья в моей машине. Уснувшего мертвым сном я тоже не считаю, хоть и тормошил его минут двадцать. Один раз пришел вызов из ресторана, но пассажир был не в состоянии из него выйти, просил понять его и простить. Считаю, что все-таки привязка к банковской карте отчасти «тормозит» людей, так как наказать дебошира проще.

— Реально ли выстроить работу таким образом, чтобы получать максимум?

— Я не ставил перед собой такой цели. Может, кто-то подгадывает, чтобы попасть в повышающий коэффициент, кто-то выбирает определенные дни недели.

Из любопытного, что я подметил за время работы: самое выгодное время — это ночь с пятницы на субботу, а если работать в длинные выходные, то нормальный «приход» только в первый день. Еще заметил, что количество заказов увеличивается волнообразно после дат, на которые приходится выплата зарплат, и так же волнообразно уменьшается через несколько дней после них.

— Так все-таки на чем выгоднее работать: на своей машине или на автомобиле перевозчика?

— Тут нужно считать. У разных перевозчиков могут быть разные условия. У некоторых, знаю, водитель платит 100 рублей в сутки за аренду, а сколько наездил — не важно. Что касается заработков в Uber, то тут важно уметь дружить с калькулятором.

Мне кажется, что выгоднее работать на арендной машине. Но если покупать свою, да еще в какой-нибудь лизинг, то это смысла не имеет. Хотя, наверное, это смотря как и сколько работать. Но в любом случае нужно удешевлять все, что можно удешевить, и, прежде чем бросаться в этот омут с головой, стоит поговорить с водителями. Среди них есть недовольные, есть те, кого устраивает, но в любом случае информации будет много и от «живых» людей.