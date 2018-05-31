Призрак кризиса: власти включат печатный станок или урежут рацион госпредприятий?

Спасет ли рост цен на нефть белорусскую экономику?

В Беларуси существуют риски повторения экономического кризиса, который страна пережила в 2015 году.

Об этом заявил постоянный представитель Всемирного банка (ВБ) Алекс Кремер.

— Госпредприятия достаточно закредитованы, у них у всех долги, которые в свое время и вызвали валютный кризис, — подчеркнул эксперт.

В апреле Всемирный банк улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018, 2019 и 2020 годах, а теперь из уст его представителя вдруг зазвучали пессимистичные нотки. Почему?

Марголин: На кону — устойчивость национальной валюты

— Власть обещала решить вопрос с государственными предприятиями, чтобы они стали более рыночными структурами. Если не приватизировать, то хотя бы изменить систему управления. – отмечает экономист Лев Марголин. — Правительство, когда просило кредиты, брало на себя решение многих задач, но регулярно их не решает. Вот это и беспокоит зарубежных партнеров.

По словам эксперта, власти не спешат с реформированием экономики. Он считает, что чиновники-реформаторы могут записать себе в актив только более или менее жесткую монетарную политику. Однако, по мнению аналитика, отказ от печатания пустых денег должен сопровождаться инвестициями в экономику.

— А новых инвестиций нет, поскольку нет реформ и благоприятных условий для притока капитала. В такой ситуации экономика становится все менее конкурентоспособной, а отсюда недалеко и до кризиса, — подчеркивает эксперт.

По его мнению, сейчас на кону — устойчивость национальной валюты. Несмотря на то, что на внутреннем рынке не выпускаются пустые деньги, сокращение экспорта может привести к уменьшению валютных поступлений.

— Не исключено, что власть в качестве последнего спасительного средства снова включит печатный станок, — полагает Лев Марголин.

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