Дело Бабченко: зачем «играть в ящик»

Волны эмоций, вызванных сначала «убийством», а потом «воскрешением» известного журналиста Аркадия Бабченко, схлынули. Теперь инсценировка убийства вызывает вполне понятные вопросы, и главный из них: «Зачем?»

Мем, который Аркадий Бабченко опубликовал на своей странице в фэйсбуке

На самом деле подобные имитации не являются изобретением Службы безопасности Украины. Аналогичными приёмами пользуются правоохранительные органы многих стран. Это делается, как правило, ради получения дополнительных улик и изобличения заказчика преступления.

К примеру, в 2009 году была инсценирована смерть ректора Полярной академии Санкт-Петербурга 35-летней Кермен Басанговой, находившейся тогда на поздних сроках беременности. В действительности, когда женщина подошла к машине, к ней подбежал человек и сделал вид, что наносит ей удары ножом, пишет «Московский комсомолец».

Басангову увезли в больницу, а в СМИ милиционеры передали информация, что она убита. Сообщалось, что женщина вышла во внутренний двор и собиралась сесть в свой автомобиль, когда на нее напал неизвестный и несколько раз ударил ножом.

Вскоре после инсценировки сыщики отдела по раскрытию заказных убийств ГУВД задержали 21-летнего Михаила Жаворонкова. Его взяли сразу же после передачи 500 тысяч рублей «киллеру». Об этой спецоперации российские «Вести» сообщали с восторгом. Так что, их нынешнее возмущение «фарсом» и провокацией выглядит двуличным.

Вопрос в том, насколько в действительности спецоперация СБУ оказалась эффективной в плане сбора доказательств. Это выяснится позже, поскольку видео, предъявленное на данный момент, выглядит как appetizer, закуска для разогрева аппетита. Если же выяснится, что это было основное блюдо, то доказать связь гражданина Г. с российскими спецслужбами будет проблематично.

Из-за недостатка информации пока случившееся можно анализировать лишь с точки зрения пиара. И тут, надо признать, СБУ и Аркадий Бабченко хайпанули по полной программе. Даже обычно сдержанный на похвалу профессор Московского государственного института международных отношений Валерий Соловей назвал спецоперацию «блестящей».

У организаторов было два варианта:

1. Сообщить о предотвращении заказного убийства журналиста;

2. Инсценировать «гибель» Бабченко, а спустя некоторое время «оживить» его.

Очевидно, что второй сценарий несопоставимо мощнее по резонансу. В результате кейс Бабченко буквально взорвал информационное пространство и еще долго будет привлекать к себе внимание.

Риск в том, что многие почувствовали себя одураченными. Кто-то поймет и простит, кто-то – нет. Даже министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил недоумение: «Я не понимаю таких «спецопераций». Подобные вещи для меня непостижимы».

Сейчас авторы спецоперации снова стоят перед развилкой:

- если СБУ впоследствии демонстрирует по-настоящему серьезные улики против заказчиков убийства Бабченко, то шоу будет признано оправданным;

- если убедительных доводов, обосновывающих необходимость инсценировки не появится, то эффектное представление обернется репутационными (и не только) потерями для украинских властей.

В общем, следим за развитием событий, чтобы узнать, чем закончится эта попытка «сыграть в ящик». А пока, в качестве десерта, комментарий от пользователя твиттера под ником «Уголок циника»:

«Пока Бабченко в Украине инсценирует смерть, мы в России продолжим инсценировать жизнь».

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