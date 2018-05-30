Бабченко: «Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина»

Пост дня от «воскресшего» журналиста.

Аркадий Бабченко сделал первую публикацию в Фейсбуке после участия в инсценировке СБУ, которая задержала организатора покушения на него.

«Хрен там. Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать.

Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года.

Господи, как же умирать-то надоело (с).

Доброе утро».