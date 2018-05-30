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Общество
30.05.2018
Салiдарнасць
Министр труда назвала трудные жизненные ситуации для «тунеядцев»

Министерство труда и социальной защиты готовит рекомендации по работе комиссий по содействию занятости.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич привела примеры некоторых трудных жизненных ситуаций, которые планируется включить в перечень.

К ним может быть отнесен уход за больными родственниками, часто болеющим ребенком старше семи лет.

— Если человек в поиске работы, но уровень его квалификации и вакансии в регионе несопоставимы, то тоже какой-то лаг времени будет предоставляться, — приводит слова Ирины Костевич БЕЛТА.

Ожидается, что полный список рекомендаций будет готов к 1 июля.

Первый список не занятых в экономике будет сформирован к 1 декабря 2018 года. Включенные в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, будут оплачивать по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг, горячее водоснабжение с 1 января 2019 года, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение — с 1 октября.

 
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