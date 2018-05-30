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Скандалы
30.05.2018
СБУ опубликовала видеозапись задержания предполагаемого организатора покушения на Бабченко

Судя по записи на канале СБУ в Youtube, задержание происходит днем на одной из оживленных улиц Киева.

Несколько человек в гражданском аккуратно уводят в сторону, затем заламывают ему руки за спину.

— Сейчас все расскажем, СБУ, — поясняет один из сотрудников, надевая на мужчину наручники.

Затем его сажают в спецмашину и увозят.

30 мая СБУ сообщила, что «убийство» Бабченко было инсценировкой СБУ, чтобы предотвратить реальное убийство.

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В организации покушения подозревают гражданина Украины Г., завербованного российскими спецслужбами. Для убийства Бабченко и еще 30 человек он нанял бывшего участника АТО, которому пообещал вознаграждение в $ 30 тыс.

Бабченко 30 мая рассказал журналистам о том, что узнал о готовящейся операции месяц назад. Он извинился перед родными, друзьями и близкими и пояснил, что у него не было выбора.

 
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