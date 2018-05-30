В Петербурге белорусы с оружием ворвались в дом врача, ограбили и сняли голым

Полиция Петербурга задержала пару белорусов, которые, угрожая пистолетом, фотографировали врача обнаженным.

Они вымогали у пострадавшего три миллиона рублей, сообщает Nation News.

28 мая петербургские полицейские задержали двух граждан Беларуси, которые превратили в ночной кошмар жизнь петербургского врача. Сотрудники правоохранительных органов задержали безработных 22-летнего юношу и 26-летнюю девушку.

Задержанных граждан изобличили в том, что 19 мая в районе 11 часов вечера они ворвались в одну из квартир жилого дома на улице Адмирала Черокова. Злоумышленники угрожали хозяину дома — врачу, предметом, похожим на пистолет. Преступники похитили 15 тысяч рублей и избили хозяина.

Но и это еще не все. Пара злодеев сфотографировала врача в обнаженном виде и начала угрожать опубликовать фотоснимки. У жертвы потребовали передать им три миллиона рублей.

Нападавших задержали. У молодого человека при себе был пневматический пистолет. Полиция проверяет, не пострадал ли от действий злоумышленников кто-то еще.