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Скандалы
30.05.2018
Салiдарнасць
Аркадий Бабченко жив: «Не дождутся»

Покушение на него оказалось спецоперацией СБУ. О ее подготовке не знала даже жена журналиста.

Аркадий Бабченко. Фото REUTERS

Журналист Аркадий Бабченко не умер в результате покушения. Днем 30 мая Бабченко появился перед журналистами на пресс-брифинге СБУ, сообщает Медиазона. Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак поздравил Бабченко с его третьим днем рождения.

Видео Новая газета

В СБУ также заявили о задержании подозреваемого в подготовке покушения на журналиста.

По данным спецслужбы, на организацию покушения было выделено 40 тысяч долларов.

Сам Бабченко принес извинения за тайное участие в спецоперации. Он не говорил друзьям и близким о действиях спецслужб. О подготовке спецоперации не знала даже жена. За это журналист извинился перед ней.

Аркадий Бабченко на пресс-брифинге СБУ. Фото REUTERS

По словам Бабченко, о подготовке убийства ему стало известно месяц назад. Журналист отметил, что информация о нем шла из России, у заказчиков была фотография из его паспорта, которая могла быть только в паспортном столе: «Добыть эту информацию могли только спецслужбы».

— Месяц мы готовили операцию, парни пахали как буйволы. На самом деле оттуда, с той стороны, давили, на исполнение заказа дали три недели, — сказал Бабченко. — Все это должно было быть не вчера, это просто так совпало. Я пока еще живой. Не дождутся.

Глава СБУ рассказал, что организатор, завербованный гражданин Украины Г., обещал исполнителю — также гражданину Украины, бывшему участнику боевой операции в Донбассе, 30 тысяч долларов, 15 были переданы в качестве аванса. Еще 10 тысяч долларов были переданы посреднику.

 
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