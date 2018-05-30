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Общество
30.05.2018
Салiдарнасць
Любитель итальянского футбола и Гнойного: избрали нового руководителя БРСМ

О чем Дмитрий Воронюк пишет в соцсетях.

Фото Вконтакте

На очередном съезде избран новый руководитель БРСМ. Им стал 31-летний Дмитрий Воронюк, руководивший до этого Минской областной ячейкой.

Любопытно, что незадолго до съезда «Наша Ніва» со ссылкой на источники в БРСМ сообщала о смене верхушки организации за провал в работе.

Новый лидер БРСМ родился в Ташкенте, вскоре семья переехала в Беларусь в Могилев.

Чтобы составить более полное представление о новом руководителе пропрезидентской молодежной организации, мы изучили страницу Дмитрия Воронюка Вконтакте.

Пишет новоиспеченный лидер патриотической организации пратически исключительно на русском языке. Судя по записям, является горячим фанатом туринского «Ювентуса» и итальянской футбольной сборной. Вот что он писал о своих кумирах два года назад:

— Круто, если в День Независимости Беларуси на стенах у ребят реют красно-зеленые тона. Но у меня в фото другое. Я люблю Беларусь и хочу, чтобы наша сборная дала столько же эмоций, сколько все эти годы мне дарит Скуадра Адзурра. И я уверен, что эти времена придут. А пока я знаю, что мне будет о чем рассказать детям и внукам. О игре сборной Италии. Которая подарила мне лазурные слезы.

Любитель русского рэпа — на странице Вконтакте встречаются благодарность Гнойному за концерт, а также трек проекта The Chemodan.

В октябре 2015-го молодежный функционер опубликовал пафосный пост о своем выборе, сопроводив его хеш-тегом #АГЛ.

На странице нового лидера БРСМ опубликовано немало характерных фото:

В том числе и картинки со Сталиным.

К 23 февраля Дмитрий Воронюк публикует фото российских солдат на войне в Чечне и советских военных в Афганистане.

 
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