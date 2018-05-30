Дочь Джексона ушла с показа Dior после выхода первой модели

Из-за «жестокого обращения с животными».

Пэрис Джексон — большая поклонница Dior, и наряды этой марки в ее гардеробе встречаются довольно часто.

Поэтому и показ круизной коллекции бренда, который состоялся несколько дней назад в усадьбе Шантийи рядом с Парижем, она пропустить не могла. Правда, новые творения Марии Грации Кьюри ей оценить не удалось: как только на подиум вышла первая модель, Джексон покинула шоу.

Дело в том, что в дефиле, которое прошло на территории конюшен замка, были задействованы и лошади, а с ними, по мнению Джексон, обходились не самым лучшим образом.

— Она чувствовала себя очень неуютно из-за жестокого обращения с животными (их довольно сильно били хлыстом), поэтому она ушла. Она сделала это по-тихому и не хотела таким образом выразить неуважение к бренду, — рассказал источник.

Спустя несколько дней после показа Пэрис прокомментировала свой внезапный уход с мероприятия:

— Чтобы прояснить ситуацию, хочу сказать, что я не сбежала с шоу. Я просто тихо встала и вышла, изо всех сил стараясь не сделать из этого какую-то сцену. Я против того, чтобы животных клеймили и били хлыстом. Я ни с кем не хочу быть врагами в мире моды, но я всегда буду оставаться собой.

Представители Dior эту скандальную ситуацию пока не прокомментировали.