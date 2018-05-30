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30.05.2018
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Три урока для Беларуси из опыта реформы системы образования в Грузии

Бывший министр образования и науки Грузии, политолог Гиа Нодиа рассказал, без каких условий невозможны изменения в школах и вузах.

Гиа Нодиа. Фото из архива «Минского диалога»

Инструментом легитимации реформы в образовании стало присоединение Грузии к Болонскому процессу. В 2005 году страна обязалась за два года привести программы вузов в соответствие с европейскими стандартами высшей школы. Но еще с 2003 года начала работать новая система управления и финансирования средних и высших учебных заведений. Систему образования страны критикуют и сегодня, но она сделала большой скачок по сравнению с упадком, в котором оказалась в 1990-х годах.

1. Невозможно реформировать систему образования безболезненно. Нужна политическая воля

Везде реформирование проходит с большими сложностями. В том числе потому, что эта тема близка и важна всему обществу, а академический состав психологически очень уязвим. И народ, и преподаватели могут быть неготовыми к метаморфозам.

Начало масштабной реформы в системе образования возможно только при наличии сильной политической воли и соответствующей подготовки общества к изменениям.

− Реформы, которые прошли в Грузии, вне зависимости от того, как оценивается их успешность, стоили большого политического капитала − правительство нажило себе много врагов. Но так как изменения в системе образования стали политическим приоритетом на самом раннем этапе проведения различных реформ в стране, несмотря на такие сложности, правительство все равно их продвигало, − объясняет Гиа Нодиа.

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