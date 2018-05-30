Троицкий: «А сбивать Боинг было выгодно?»

Журналистов убивают во всём мире. В том числе и в совершенно свободных демократических странах.

Совсем недавно в Словакии застрелили молодого журналиста Яна Куциака, а на Мальте взорвали Дафну Каруана Галициа, 53-летнюю даму и самую знаменитую журналистку в стране. Оба занимались журналистскими расследованиями — словак о связях своего правительства с итальянской мафией, мальтийка — об оффшорах премьер-министра страны.

Принципиальная разница между Дафной, Яном и 99% других убитых и покалеченных журналистов (включая Анну Политковскую, Наталью Эстемирову, Олега Кашина), и Аркадием Бабченко заключается в том, что Бабченко НЕ занимался расследованиями и его тексты не представляли конкретной угрозы для карьер, кошельков и репутации сильных мира сего.

Он просто талантливо описывал события и откровенно высказывал о них своё мнение. За это его и убили. Абсолютно непрагматично, вроде бы. Раньше сказали бы — «да кому он нужен?!» А теперь понадобился. Из этого следует много невесёлых выводов.

И по поводу тухлой мантры «Кремлю это не выгодно». А сбивать Боинг было выгодно? Нападать на Донбасс было выгодно? Лезть в Сирию не-пойми-за-чем было выгодно? Или нас туда «по ошибке» занесло? Давно пора понять, что путинская власть ДАЛЕКО не всегда делает то, что ей выгодно.

И вообще — цитирую Авена-Фридмана на недавнем ужине в Вашингтоне — отличается клинической «близорукостью». Происходит это оттого, что в московских кабинетах сидят люди посредственного ума и с маниакальными наклонностями. Не стоит переоценивать их интеллектуальный уровень, как нельзя и недооценивать степень маниакальности.

Ну и — покойся в мире, дорогой Аркадий. Утешения родным. Как было написано на значке, который я недавно видел в Питере, «Смерть — это большой досуг».

«Мы устали хоронить своих товарищей»