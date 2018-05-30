Вакульчик заявил о возможном обмене фигурантами дел о шпионаже

Глава КГБ подтвердил информацию о вынесении приговора Павлу Шаройко.

Гражданин Украины Павел Шаройко, работавший в Беларуси в качестве корреспондента украинского радио, приговорен к 8 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщил в среду председатель КГБ Валерий Вакульчик, отвечая на вопрос российского агентства ТАСС.

Ранее о приговоре украинскому гражданину за шпионаж сообщал посол Украины в Минске Игорь Кизим.

Валерий Вакульчик подтвердил и дополнил эту информацию:

— Да, 8 лет. Этот суд состоялся еще в феврале. Его вина доказана, есть исчерпывающие доказательства.

По словам Вакульчика расказал, что Павел Шаройко на данный момент находится в СИЗО КГБ.

При этом глава КГБ призвал не увязывать арест и приговор гражданину Украины Шаройко с арестом и судом в Украине по обвинению шпионаже гражданина Беларуси Юрия Политика. Вакульчик не исключил, что в будущем между Киевом и Минском может состояться обмен осужденными гражданами.

— В свое время мы обменяли кадрового разведчика, которого мы задержали несколько лет назад, на наших граждан, которые были задержаны в другом государстве, — напомнил председатель КГБ.