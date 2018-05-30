Газета.ru призывает: «Не стреляйте в журналиста!»

30 мая. У Российского дома журналистов. Фото Василия Максимова, Твиттер

«Мы устали хоронить своих товарищей. Разговоры о свободе слова или демократических принципах — притом, что по Конституции Украина и Россия привержены этим принципам — просто бессмысленны, когда за профессию журналиста постоянно убивают и убийцы остаются безнаказанными.

У стран и народов могут быть какие угодно отношения. Но любое уважающее себя государство в современном мире обязано гарантировать безопасность работы журналистов в мирное время. Это такой элементарный индикатор минимальной жизнеспособности государственных институтов. Убийство Аркадия Бабченко — это выстрел в спину государственности как таковой. Пока на постсоветском пространстве будут убивать журналистов за слова, говорить о нормальности государств, в которых происходят такие убийства, не приходится.

Журналист — опасная профессия. Но опасной ее делает прежде всего несовершенство государственных институтов и сознательное желание политических элит использовать журналистов, профессиональных посредников между властью и обществом, как ритуальных жертв в бесчеловечных и жестоких политических играх», — пишет Газета.ru в редакционной статье.