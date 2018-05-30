Растаев: Россию можно описать одним словом – кивиак

Известный белорусский журналист – памяти коллеги Аркадия Бабченко.

– У эскимосов есть такое блюдо – кивиак. Шкуру тюленя набивают дохлыми чайками, выпускают из неё воздух, запечатывают салом и закапывают в землю на год-полтора, – пишет Дмитрий Растаев на своей странице в Facebook. – И вот это вот всё, под землёй, без воздуха, медленно перегнивает само в себе. У эскимосов, веками выделывающих это варево, оно считается лакомством – им ничего, у них это уже в генах. А для людей заезжих такой деликатес – верная смерть.

Если бы мне предложили описать Россию одним словом, я бы ответил: кивиак. В тугой как тюленья шкура идее «русского мира», «святой Руси», из века в век гниют миллионы человеческих душ. Те, кто творят этот кивиак, считают его лучшим лакомством в мире, хотя смрад от их деликатеса разносится по всей планете, заставляя мир в ужасе зажимать нос.

Некоторые души – ещё живые, ещё не успевшие подвергнуться гнили - пытаются вырваться из этого ада, из этой проклятой шкуры, но гниль настигает их даже за её пределами, достаёт из-под земли и лишает воздуха.

Аркадий, ты был героем. Ты был из тех, кто пытался вырваться. На небе тебе уготован светлый венец.

Невзоров: «Отмываться от Аркашиной крови будет труднее, чем от сотни Скрипалей»