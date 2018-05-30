В Ивацевичах 23-летняя многодетная мать ограбила своего любовника

В Ивацевичский РОВД обратился 42-летний индивидуальный предприниматель и сообщил, что у него из квартиры похитили более 8 тысяч долларов США, 7 тысяч российских рублей и семь золотых ювелирных изделий.

Гражданин рассказал, что к краже может быть причастна его бывшая сожительница — 23-летняя ранее судимая за кражи женщина.

— Пострадавший и злоумышленница какое-то время сожительствовали, а потом разошлись. Женщина знала, где у бизнесмена хранятся сбережения. В один из визитов она похитила ключ от квартиры индивидуального предпринимателя и в его отсутствие наведывалась туда, — рассказал официальный представитель милиции Брестчины Илья Помин. — Она брала деньги небольшими суммами для личных нужд. Пропажа средств и ювелирных изделий обнаружилась, когда бизнесмен собрался покупать дорогостоящую вещь, а денег не оказалось.

Мужчина обратился в милицию.

Кстати, злоумышленница находится в отпуске по уходу за ребенком. Она мать пятерых детей.

Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело.