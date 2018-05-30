Большой пожар на Гурского. Фотофакт

Как сообщают свидетели, в полдень среды очевидцы наблюдали открытое пламя.

Фото Татьяны Мисюченко

«В районе улицы Гурского в Минске возгорание на территории предприятия. Прибыли подразделения МЧС», — сообщил TUT.BY официальный представитель МЧС по Беларуси Виталий Новицкий.

В ведомстве уточнили, что произошло возгорание утеплителя на открытой площадке площадью около 100 квадратных метров. Пострадавших нет.

Как сообщает портал, пожар начался на территории шиномонтажа на улице Гурского, 34.

Читатели «Салiдарнасi» дополняют, пожар пытаются потушить семь машин МЧС.