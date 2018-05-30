Лукашенко – школьникам: «Вы нужны своей Родине»

Глава государства направил приветствие выпускникам школ.

– Прозвенел последний школьный звонок. Одиннадцать лет назад он позвал на первый урок малышей, а сегодня провожает во взрослую жизнь юношей и девушек. Сейчас мысли, планы и мечты каждого из вас устремлены в будущее. Каким оно будет, во многом зависит от выбора профессионального пути и реализации своего призвания. Куда бы ни вел этот поиск, помните: вы нужны своей Родине, – говорится в послании Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА. – Но авторами собственной судьбы остаетесь вы. Усердие и трудолюбие будет пропуском в благополучную жизнь. В условиях профессиональной конкуренции на высоте окажутся самые образованные, компетентные и креативные.

Он посоветовал молодым людям ставить амбициозные цели и спешить навстречу мечтам:

– Пусть судьба будет к вам благосклонной, жизнь – яркой, интересной и мирной!